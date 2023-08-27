Fransa’da devlet okullarında çarşaf yasağı
Fransa’da devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal "Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi.
Fransa’da devlet okullarında çarşafa yönelik bir karar alındı. Fransa’daki devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal bir televizyon programında verdiği röportajda, “Artık okullarda (Müslüman kadın öğrencilerin) çarşaf giymemesine karar verdim. Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi.
Fransa’da 2004'te okullarda türban, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklanmıştı. Devlet okullarında dini sembollere yer verilmesini istemeyen Fransa, bu tür kararları laiklik değerlerini koruma maksadıyla alıyor.