Fransa’da devlet okullarında çarşaf yasağı

Fransa’da devlet okullarında çarşaf ve abaya gibi kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı açıklandı. Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal "Bir sınıfa yürüdüğünüzde öğrencilerin dinini sadece onların kıyafetine bakarak tespit edememelisiniz” dedi.

Dünya 27.08.2023 23:18 Giriş: 27.08.2023 23:18

Güncelleme: 27.08.2023 23:21 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: Depophotos