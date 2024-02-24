Fransız aktris, film sektöründeki cinsel saldırı iddialarını Cesars Ödülleri’ne taşıdı

Fransız aktris Judith Godreche, kendisine 14 yaşındayken cinsel saldırıda bulunan iki Fransız yönetmenle ilgili iddialar hakkında dün Cesars Film Ödülleri töreninde konuştu. Godreche, Fransız film endüstrisi çalışanlarına seslenerek cinsel saldırı konusunda sessizliklerini bozmalarını istedi.

Fransız aktris Judith Godreche, kendisine çocuk yaşta cinsel saldırıda bulunan iki yönetmele ilgili iddiaları Cesars Film Ödülleri'nine taşıdı.

Fransız aktris Judith Godreche, yönetmenler Benoit Jacquot and Jacques Doillon hakkında henüz 14 yaşındayken başlayan kendisine yönelik cinsel saldırı ve taciz iddialarını dile getirmiş ve yönetmenleri suçlamıştı. Godreche, daha sonra iddialarını yargıya taşımış Fransız savcı iddiaların Paris'teki Çocuk Koruma Tugayı'na iletildiğini duyurmuştu.

"SESSİZ KALMAYIN" ÇAĞRISI

Fransız sinemasının prestijli ödül töreni Cesars Film Ödülleri’nde dün akşam konuşan Judith Godreche, film sektöründeki cinsel tacizle ilgili sektör çalışanlarını sessizliklerini bozmaya çağırdı. Godreche dün akşamki konuşmasında “Bir süredir bu haber ortalıkta dolaşıyor; idealleştirilmiş babalarımızın imajı paramparça oldu, güç sarsılıyor gibi görünüyor. Gerçeğin gözünün içine bakabilmemiz, sorumluluk alabilmemiz, sorgulanan bir dünyanın aktörleri olabilmemiz mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

Godreche, sessizliğini 30 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek “Bu kadar sevdiğimiz, bizi birbirimize bağlayan bu sanatın, genç kızların kaçakçılığına kılıf olarak kullanılmasına neden izin verelim? Bu sizin elinizde” dedi.