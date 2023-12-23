Fransız askerleri Nijer'den ayrıldı: Büyükelçilik kapatıldı

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından Fransa ile başlayan gerilim sonucu, dün itibarıyla Fransa ülkedeki tüm askerlerini çekti ve Niamey Büyükelçiliğini kapattı.

Askerlerin yönetime el koymasından bu yana Fransa ile gerilimin her geçen gün arttığı Nijer'deki Fransız askerleri ülkeden çekildi, büyükelçilik kapatıldı.

Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin akabinde Fransa'nın bölgede asker konuşlandırabildiği Çad'ın yanı sıra tek ülke haline gelen Nijer'deki yönetim değişikliği 2 ülke arasındaki ilişkileri etkiledi.

Abdourahamane Tchiani önderliğindeki askeri hükümet, Fransa ile tüm askeri anlaşmaları feshetti ve Fransız askerlerinin bir an evvel ülkeden ayrılmasını talep etti.

Askeri hükümet, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi de 25 Ağustos'ta istenmeyen kişi ilan etti. Itte'nin istenmeyen kişi ilan edilmesi, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Niamey yönetimi, yaklaşık 1 ay boyunca hem Fransız Büyükelçiliği'ne hem de Fransız askerlerinin bulunduğu üsse giriş çıkışları kontrol etti, gıda girişini engelledi.

Fransa, askeri hükümetin bu kararının "meşru olmadığı" konusunda ısrar etse de baskılara dayanamadı ve Büyükelçi Itte'nin ülkesine dönmesine karar verdi.

Böylece Büyükelçi Itte, yaklaşık 1 ay süren kovalamacanın ardından 27 Eylül'de Fransa'ya döndü.

BÜYÜKELÇİLİK KAPATILDI

Büyükelçi Itte'nin ülkesine dönmesinden sonra da 2 ülke arasında gerilim devam etti.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Itte'nin Niamey Büyükelçiliğine gönderdiği 19 Aralık tarihli mektupta "Nijer makamlarının kısıtlamaları nedeniyle büyükelçiliğin görevlerini yerine getiremediği" belirtildi.

Mektupta büyükelçiliğin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi için Nijer makamlarından talepte bulunduğunu ancak yanıtsız kaldığını bildiren Itte, bu nedenle büyükelçiliğin belirsiz süreliğine 22 Aralık itibarıyla kapatılacağını kaydetti.

ASKERLER DE GERİ ÇEKİLDİ

Böylece Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği dün itibarıyla kapatıldı.

Nijer'de görev yapan 1500 askerden 1346'sı halihazırda Fransa'ya dönerken kalan 154 asker de ülkeden ayrıldı.