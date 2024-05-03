Fransız bankacılık devinden 'dolar/TL' tahmini

Fransa'nın en büyük bankalarından BNP Paribas, Türkiye için yıl sonu dolar tahmininde bulundu. Banka 2 yıl vadeli tahvillerini cazip gördüğünü değerlendirirken; yıl sonu dolar/TL tahminini 36 olarak açıkladı.

Fransa merkezli küresel banka BNP Paribas, bugün 32,3 liradan işlem gören doların 2024'ün sonunda 36 lirayı göreceği tahminini yaptı.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, BNP Paribas, bugün açıklanan enflasyon verisinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tahminleri doğrultusunda Türkiye'nin enflasyon eğilimindeki iyileşmenin altını çizdiğini savundu. "Bu nedenle, yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 40 olarak koruyor ve TCMB'den daha fazla artış beklemiyoruz" değerlendirmesini yapan BNP Paribas, "Türkiye'nin cari işlemler hesabı mevsimselliği mayıs ayında iyileşmeye başlamıştır ve ticaret dengesi verileri dış hesaplarda yeniden dengelenme işaretleri göstermektedir" dedi.

Türk lirasının forward’larının daha iyi performans göstermeye devam ettiğini düşündüklerini belirten BNP Paribas, "Dolar/TL için yılsonu tahminimiz 36 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 yıl vadeli tahvil getiri eğrisi için değerlemelerin cazip seviyelerde olduğunu düşündüklerini belirten BNP Paribas, "Özellikle sıfır kuponlu tahvillerle başlayan ön uç, enflasyon beklentilerine kıyasla çok yüksek reel oranlar sunuyor" dedi.

BNP Paribas şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'nin cari işlemler hesabı için mevsimsellik mayıs ayından sonra hızla iyileşiyor ve enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde düştüğünü görüyoruz. TL'nin önümüzdeki birkaç ay boyunca cazip bir taşıma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz. Ancak uzun TL'deki pozisyonlanma zaman içinde büyüdü ve ilerleme puanlarını önemli ölçüde düşürdü.

Bu aşamada, bu fazla TL'nin bir kısmını ön uç tahvillere çevirmenin değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, doğrudan 2 yıl vadeli tahvil (gösterge Şubat 2026 tahvili) yoluyla uzun TL'ye gitmek için bir işlem fikri başlatıyoruz. Yatırımcılar, 2 yıllık gösterge tahvil ile birlikte pazartesi günü ihraç edilecek olan 11 ay kuponsuz tahvilin (09/04/2025, %48,5 YTM) daha az likit ancak daha yüksek getirili alternatifini de değerlendirebilirler."