Fransız gezgin yoğun bakımda: Durumu ciddiyetini koruyor

Çorlu'da maden sahasında bulunan Fransız Gezgin Marie Laure’nin tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda olan Laure’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde maden sahasında düşerek vücudunda çeşitli kırıklar bulunan Fransız gezgin Marie Laure’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde domuz avcıları tarafından maden sahasında fark edilen 61 yaşındaki Fransız Gezgin Marie Laure’nin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tedavisi sürüyor.

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Laure’nin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Fransız gezginin yapılan çeşitli muayenelerinde bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Hastanede takip edilen Fransız Gezgin Laure’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili başlattığını incelemenin devam ettiği bildirildi.