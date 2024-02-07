Fransız moda devi Hermès ile İzmirli Hermes Sahaf arasında hukuk savaşı

Dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes, İzmir’de ikinci el kitaplar satan Hermes Sahaf'ın sahibi Ümit Nar’a ticari isim ihlali iddiasıyla patent davası açtı.

Dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes, İzmir'de ikinci el kitap satışı yapan Hermes Sahaf'ın sahibi Ümit Nar’a patent davası açtı.

Dava Fransız basınında da ilgi gördü.

France24, "Hermes Hermès'e karşı, İzmirli kitapçı lüks deviyle kapışıyor" başlığı ile Hermes Sahaf'ın sahibi Ümit Nar'ın görüşlerine yer verdiği bir haber yayınladı.

Nar, "Hermes, Zeus ve Noel Baba insanlığın kültürel mirasının bir parçasıdır. Hiçbir şirket, toplumsal hafızamızda bu kadar derin kökleri olan bu isimleri kendine mal edememelidir" yorumunda bulundu.

2021 yılının Aralık ayında başlayan süreçte Ümit Nar, Hermes Sahaf'ın adını ticari marka olarak tescil ettirmek için başvuruda bulundu.

Hermes’in Türkiye temsilciliği, ayrıca Nar’ın ticari ve çevrimiçi faaliyetlerinde "Hermes" adını kullanmasını da yasaklamaya çalıştı.

Fransız şirketi avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu şikayet başvurusunda farklı sektörlerde yer almalarına rağmen iki marka arasındaki "benzerliği ve karıştırılma riskini" gerekçe gösterdi.

Patent davasının ilk duruşması geçtiğimiz ay gerçekleşti.

"ONLAR LÜKS ÇANTA SATIYOR, BEN İKİNCİ EL KİTAP SATIYORUM"

Ümit Nar, şunları söyledi:

"Hermes adıyla bir ayakkabı ya da tekstil mağazası açsaydım, bu anlaşılabilirdi. Ama alanlarımız çok farklı. Hermes binlerce avroluk lüks deri çantalar satıyor, ben ise 15 Türk lirası ya da 45 avro sente ikinci el kitap satıyorum. Birilerinin bizi karıştırabileceğini iddia etmek çok saçma. Bu aynı zamanda müşterilerinin zekasına da bir hakarettir. Uluslararası bir şirketin kültürel bir unsuru sahiplenmesi doğru değil. Ben de buna karşı savaşıyorum."

Nar, 27 Mart'ta yapılması planlanan ve bir bilirkişi raporunun sunulacağı ikinci duruşma öncesinde, sosyal medya platformu X üzerinden çağrı yaptı.