Fransız müzisyen Frank Darcel uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Fransız müzisyen Frank Darcel, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Ribadeo'da bir uçurumundan düşerek hayatını kaybetti.

Fransız müzisyen Frank Darcel (65), İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Ribadeo'da bir uçurumundan düşerek hayatını kaybetti. Darcel'in cansız bedeni, perşembe günü polise yapılan ihbarın ardından bölgedeki Os Castros kumsalında bulundu.

İspanya'nın El Progeso haber sitesinin aktardığına göre, 65 yaşındaki müzisyen, Ribades'te pansiyonda kalıyordu. Pek çok kişinin yürürken Darcel'i bölgede gördüğü ve Acil Durum Servisi'nin olayla ilgili pek çok ihbar aldığı ifade edildi.

İhbarlar üzerine, Sivil Muhafızlar ve yerel polis ekipleri görevlendirildi; olay, Deniz Kurtarma ekiplerine de bildirildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Darcel'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Fransa'nın Plessala bölgesinden olan ünlü yazar, müzisyen ve müzik yapımcısı Frank Darcel'in 2000 yılında yaşanan bir yangında kulak zarları zarar görmüştü. Bunun üzerine beş yıl boyunca müziğe ara veren Darcel, 2010 yılında 'Republik' isimli yeni bir grupla müziğe geri döndü. Darcel, 2020 yılında Rennes'den belediye başkan adayı da olmuştu.