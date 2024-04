Fransız sanatçı Imany, Türkiye’ye geliyor

İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile üç ülkede platin plak ödülü kazanarak geniş bir hayran kitlesi edinen Fransız sanatçı Imany, haziran ayında Türkiye'ye gelecek.

'80. Yıl Feelin Good' Etkinlikleri kapsamında sevenleriyle buluşacak olan Imany, yoğun talep üzerine son defa Voodoo-Cello Türkiye turnesine çıkacak.

Fransız pop-soul divası Imany, turne kapsamında haziran ayında İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de müzikseverlerle buluşacak. Imany’nin 2021 yılında çıkardığı ve çok sevilen cover albümü “Voodoo-Cello”da seslendirdiği ikonik şarkılarını tiyatral ögelerle bezenmiş benzersiz bir görsel şov eşliğinde yorumlayacağı konserlerin biletleri satışa çıktı.

İlk albümü “Shape of a Broken Heart” ile üç ülkede platin plak ödülü kazanarak geniş bir hayran kitlesi edinen, “You Will Never Know” ve “Don’t Be Shy” singleları ile dünya çapında üne kavuşan Imany, şarkılarında kadın hakları, iklim değişikliği gibi birçok konuda sevenlerinin sesi oluyor ve adeta bir hikâye anlatıcısı olarak günümüz dünyasını şarkılarıyla anlatıyor.

Imany, 4 Haziran'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi, 5 Haziran'da İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 7 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 8 Haziran'da ise Antalya Açıkhava'da konser verecek.