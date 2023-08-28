Fren mesafesini korumayan sürücüler kaza yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran tıra arkadan gelen iki araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde köpeğe çarpmamak için duran tıra arkadan gelen iki araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu Erenler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tamer Y. (39) idaresindeki 17 ACH 715 plakalı tırın önüne, Hayrabolu istikametine seyrettiği sırada aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için frene basan tıra arkadan gelmekte olan Recai A. (52) idaresindeki 59 LY 464 araç ile İbrahim A. (47) idaresindeki 59 AT 026 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan 59 LY 464 plakalı araçta bulunan Kadriye A. (50), kaza yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malkara polisi kazayla ilgili inceleme başlattı.