Friends ekibinden Matthew Perry için başsağlığı mesajı: “Rol arkadaşından daha fazlasıydık”

Tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden Friends'te canlandırdığı karakterle ünlenen Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesinin ardından Perry'nin dizideki 'arkadaşları' ortak bir başsağlığı mesajı yayımladı.

'Friends' dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle dünya çapında şöhrete ulaşan oyuncu Matthew Perry'nin hayatını kaybetmesine ilişkin dizideki rol arkadaşları ortak bir başsağlığı mesajı yayımladı.

"ROL ARKADAŞINDAN FAZLASIYDIK"

Dizide Chandler Bing'in 5 arkadaşını canlandıran Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc'ın yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Matthew’un kaybından dolayı hepimiz büyük yıkım yaşadık. Rol arkadaşından daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu tarif edilemez kaybın yasını tutmak ve kabullenmek için zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik en iyi dileklerimiz ve sevgimiz Matty’nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte.”

Dizinin yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane ile prodüktörü Kevin Bright ise şu açıklamayı yayımladılar:

“Chandler Bing rolünü üstlendiğini ilk duyduğumuz günden itibaren aklımızda başka kimse yoktu. Her anımıza kattığı neşe ve göz alıcı parıltıdaki zekasını unutmayacağız. Her zaman ortamdaki en komik kişiydi. Dahası en tatlı, en fedakâr kişiydi. Ailesine ve dostlarına sevgilerimizi gönderiyoruz.”

Amerikan yapımı Friends dizisi, 1994'te yayına başladı ve 10 sezon sürdü. Hâlâ dünya çapında popülerliğini koruyan dizinin 2004’teki final bölümü ABD'de 52 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2000'li yılların en çok izlenen TV dizisi bölümü olmuştu.

Öte yandan Perry'nin ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. ABD basını, iki gün önce 54 yaşındaki oyuncunun evindeki jakuzide ölü bulunduğunu aktarmıştı.