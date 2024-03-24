"Fuat Akbulut", çocuk istismarı soruşturmasında gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara istismarda bulunduğu ve müstehcen paylaşımlar yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara istismarda bulunduğu ve müstehcen paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Fuat Akbulut" isimli sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan M.A'nın çocukları istismar ettiği, müstehcen sohbetler ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde bulunan dijital malzemelere ise el konuldu.

Emniyetteki işlemleri süre zanlının, uzman çavuşken 2010 yılında akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle emekliye sevk edildiği öğrenildi.