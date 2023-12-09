Fuat Ergin, yılın son İstanbul konseri için sahnede
Hip hop müziğinin öncü isimlerinden Fuat Ergin, 15 Aralık'ta Karaköy Nox'ta sahne alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki hip hop müziğinin öncü isimlerinden Fuat Ergin, yılın son İstanbul konseri için 15 Aralık'ta Karaköy Nox sahnesinde olacak.
2024'ün ilk ayında yeni solo single'ını yayınlamaya hazırlanan Fuat Ergin, konserde eski yeni sevilen şarkılarını seslendirecek.
18 yaş sınırının bulunduğu ve kapı açılış saatinin 22.00 olduğu konserdekadın-erkek eşitliğine dikkat edileceği belirtildi.
Konser biletleri Biletino'dan temin edilebiliyor.
Fuat Ergin, son albümünü 2022 yılında ise '50 Kalibre' isimiyle çıkarmıştı.
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