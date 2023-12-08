Fujimori serbest bırakıldı

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Peru'da Anayasa Mahkemesi, 25 yıl hapis cezası alan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nun acilen serbest bırakılmasına hükmetti. Karar sonrası Fujimori, 16 yıl hapis cezasının ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, Fujimori'nin insani gerekçelerle serbest bırakılmasını sağlayan ancak daha sonra iptal edilen 2017 affının lehinde karar aldığını açıkladı.

Fujimori, 1990-2000 yılları arasındaki devlet başkanlığı döneminde görevi suiistimal, rüşvet ve yargısız infaz emri vermekten 2009 yılında suçlu bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Mart 2022'de bir alt mahkemeye Fujimori'nin serbest bırakılması talimatı vermişti. Ancak alt mahkeme, serbest bırakma yetkisinin olmadığını öne sürerek kararı tekrar Anayasa Mahkemesi’ne bırakmıştı.