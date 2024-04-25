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Fukuşima’nın tahliyesine 2’nci denetim

Dünya
  • 25.04.2024 06:00
  • Giriş: 25.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 25.04.2024 08:43
Fukuşima’nın tahliyesine 2’nci denetim
Fotoğraf: Depo Photos

Dış Haberler

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-ichii Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun okyanusa tahliyesine yönelik ikinci denetlemesine başladı. UAEA heyeti temsilcisi Gustavo Carusco, “Bu bağımsız, nesnel ve bilime dayalı yaklaşım, Japonya ve ötesinde güvenin oluşmasına yardımcı olacak” ifadesini kullandı.

2011’de 9 büyüklüğündeki deprem, santralde hasara yol açmış, Japon yönetimi bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen santraldeki radyoaktif atık suyun boşaltımına Ağustos 2023'te başlatmıştı.

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