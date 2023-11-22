Fulya Peker'in yeni oyunu seyirciyle buluşuyor

New York ve İstanbul'da çalışmalarını sürdüren tiyatro/performans sanatçısı Fulya Peker, ‘YOKTUR’ adlı yeni deneysel oyunuyla ‘yok var mıdır?’ paradoksunu sahneye taşıyor.

Prömiyerini 1 Aralık 2023’te saat 20.30’da Gri Sahne’de yapacak olan oyun, 8 ve 15 Aralık tarihlerinde de aynı sahnede seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Oyunun biletlerine "tiyatrolar.com.tr"den ulaşılabiliyor.

OYUN HAKKINDA

YOKTUR. bir dilin otopsisiyle bir ilahinin tınısı arasında gidip gelen ontolojik bir tekerleme. Varlık ve yokluk arasındaki sınırların dolanıklaştığı dalgalı sularda seyir halindeyiz. Mitolojik bir figür, bir dişil-ölümsüz, hakikat ve anlam susuzluğumuzu tetikleyen antik bir bilmeceyi ölüler diyarından seyirciye sürüklüyor: Yok var mıdır? Logosu paradoksa dönüştürerek “tasvire kani tasavvur” ezberlerini bozan; var/yok, oluş/ölüş ikiliği yanında 1 olgusuyla 0’dan yüzleşme yollarını sorgulayan bu semantik yolculukta tekrarlanan sözcükler, bir yandan yüzer-batmaz yapılarıyla akıl yürütme süreçleri için bir şamandıra olmayı sürdürürken, bir yandan da ayartıcı akıntılarıyla aklı akıl yürütme çapasını kaybetmeye ve derinlere sürüklenmeye çağırıyor.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan-Yöneten-Oynayan: Fulya Peker

Sahne ve Işık Tasarım: Aslıhan Demirtaş

Teknik Danışman: Alev Topal

Ses Tasarım: Fulya Peker

Ses Kurgu: Tolga Tüzün

Görsel Tasarım: Ali Cindoruk