Futbol sahasında cüruf atık iddiası

İzmir Foça’da demir çelik fabrikalarından çıkan cüruf atıkların Ilıpınar Köyü’ndeki bir futbol sahasının altına döküldüğü ileri sürüldü. Yöre halkı, bölgede cüruf atık istemediklerini, bunun zeytinliklere zarar verdiğini söyledi.

Berkay SAĞOL

İzmir’in turistik ilçelerinden Foça’daki Ilıpınar Köyü’nde Mülkiyeti İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğü’ne ait olan araziye suni çimli bir saha yapılırken, bu sahanın zeminine endüstriyel atık (cüruf) döküldüğü ileri sürüldü. Şirket yetkilileri suni çimin altına cüruf atık dökülmediğini, kırık kireç taşı konulduğunu savunurken, Yeniköy Muhtarı Hasan Ercan ise köyde önceden yapılan tüm yolların cüruftan yapıldığını söyledi.

Hasan Ercan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben cüruf atıklarına karşıyım. Köylüler olarak zeytinlerimizi toplamaya gittiğimizde maden ocağına girmiş gibiydik. Her yerimiz simsiyah toz oluyordu. Artık toprak tozu ve cüruf tozunun ayrımına varabiliyoruz. Ilıpınar Köyü’nde eskiden pınar vardı ve hiç durmadan akardı. Bu cüruf atıklar yüzünden suların hepsi kurudu. Cüruftan zeytinlerimiz artık ürün vermemeye, hastalıklar belirmeye başladı.”

KÖTÜLÜK YAPIYORLAR

Ercan, spor yapılan alana cüruf atıkların dökülmemesi gerektiğini kaydederek “Gençlere ve futbol sahasına sponsor olundu diye alana cüruf dökülmesini onaylamıyorum. Futbol sahası yaparak bunu meşrulaştırmaya çalıştıklarını düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi cüruf atık sahasını kapattı ve biz şimdi tekrardan bu alana atık dökülmemesi adına mücadele veriyoruz. Eğer atıklar yeniden dökülmeye başlanırsa buraları yaşanmaz bir hale gelecek” diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de konuya ilişlin BirGün’e yaptığı açıklamada, “Yetkili kişilerle yaptığım görüşmelerde bana alanda cüruf olmadığı söylendi. Alana cüruf döküldüyse bu çocuklara en büyük zarar olur. Yüksek nabızla koşarken çocukların ciğerlerine zarar verir. Belediye başkanının asli görevi çevreyi ve doğayı korumaktır. Eğer alanda cüruf olduğu tespit edilirse bizde her türlü mücadele ederiz” ifadelerini kullandı. Foça ile Aliağa arasındaki tarım alanlarının ortasında yükselen cüruf tepelerine karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında cüruf alanının faaliyetine son vererek kapatılmasına karar vermişti.