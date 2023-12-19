Futbolcuya prim adı altında zimmet

Giresunspor’da, “Futbolcuya prim adı altında zimmete para geçirme” iddiasının da yer aldığı 50 milyon TL’yi bulan yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. Müfettiş raporlarında da yer alan skandala karşı savcılık işlem yapmadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e saldırısı ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkındaki bahis iddiaları gözleri bir kez daha futbol üzerinden dönen kirli ilişkilere çevirirken yeni bir iddia ortaya atıldı. Giresunspor Kulübü’nde bir süredir gündeme gelen yolsuzluk iddialarını Meclis'e taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir, "sorumluların" kollandığını söyledi.

Giresunspor Kulübü Derneği’nin hesaplarına yapılan incelemelerde milyonlarca TL’lik usulsüzlük iddialarının yanı sıra, “Federasyona hediye” adı altında harcamaların da tespit edildiğini kaydeden Emir, savcılığın aylardır işlem yapmadığını ifade etti.

Giresunspor'un eski Başkanı Hakan Karaahmet’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Giresunspor Kulübü Derneği’nin 2020-2022 yılları arasındaki faaliyetleri, müfettişler tarafından incelendi. İhbar üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimler sonucunda biri 26 Ekim 2022 tarihinde, diğeri de 10 Mayıs 2023 tarihinde olmak üzere iki ayrı denetim raporu hazırlandı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Raporlarda, derneğin kasasından toplam yaklaşık 50 milyon TL’ye yakın paranın usulsüz şekilde harcandığı tespitlerine yer verildi. Raporda isnat edilen suçların başında, “Dernek parasının prim adı altında usulsüz olarak futbolcu, teknik heyet ve çalışanlara verilmiş gibi gösterip zimmete geçirilmesi” geldi. Raporda öte yandan sponsorluk sözleşmeleri ile derneğin milyonlarca TL zarara uğratıldığı da savunuldu. Dernek Başkanı Hakan Karaahmet başta olmak üzere sekiz dernek yöneticisi hakkında, “Nitelikli Dolandırıcılık” gerekçesiyle soruşturma yapılması gerektiği ifade edildi.

FEDERASYONA HEDİYE

Rapordaki bir başka ayrıntı ise kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerini şüpheli hale getirdi. Denetçiler, 27 Temmuz 2021 tarihinde bir kulüp çalışanına 26 bin 150 TL ödendiği ve “Federasyona hediye” açıklaması ile kasadan nakit olarak çıkarıldığını belirledi.

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLATILMALI

Tüm bu iddialara ve müfettiş raporlarına karşın sorumlular hakkında herhangi bir iddianame hazırlanmadığının altını çizen Murat Emir, yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi:

“İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporun, belge ve delillere dayanmasından dolayı iddianame düzenlenmesi için yeterli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla 2020 yılını net 13.7 milyon TL, 2021 yılını da net 14.3 milyon TL zararla kapatan Giresunspor Derneğine ilişkin iddiaların aydınlığa kavuşturulması için ilgili kişiler hakkında yargılama sürecinin başlatılması gerekmektedir.”