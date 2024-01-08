Futbolda dolandırıcılık davası: Seçil Erzan ile Ali Yörük’ün mesajları ortaya çıktı

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapılan davanın tutuklu sanıkları bankacı Seçil Erzan'ın Ali Yörük ile mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda, Erzan’ın Yörük’e ‘’İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?’’ dediği kaydedildi.

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan davasında bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı.

Erzan’ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan ve İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan 553 sayfalık bilirkişi raporunda, Erzan ile birlikte davada tutuklu bulunan Ali Yörük’ün mesajlaşmaları yer aldı.

11 Ocak 2023 tarihindeki yazışmalarda şu ifadeler yer aldı:

Erzan: Günaydın Ali’cim 1 gibi buralarda olur musun lütfen.

Yörük: Günaydın müdürüm.

Erzan: Lastik olsun yanında Ali. Sen 12 gibi buralarda olur musun?

Yörük: Müdürüm geldim ben.

Erzan: Sorun yok değil mi?

Yörük: İçeri girdim Asiye 10 dakika bekleteceğim dedi. Para geldi kasada dedi. Dışarı çıktım bekliyorum.

Erzan: Çocukla tanıştın mı? Sen geç Emrah bey diye yanına. Hazineye gidiyorum dersin, 3218 dimi diye teyit et anladın sen.

3 Mart 2023’deki yazışmalar ise şu şekilde yer aldı:

Yörük: Müdürüm kolay gelsin.

Erzan: Selam Ali’cim nasılsın?

Yörük: İyiyim müdürüm sen nasılsın?

Erzan: İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali

Yörük: İyi olmayacak anlaşılan, çok üzülüyorum.

Erzan: Ben orayı kaybedemem, oldurmam gerekiyor Ali her şeyi ama nasıl? Beni yarın götürürsün onlara konuşurum. Beni rahat bırakın işin içinde olayım ki çözeyim derim.

Öte yandan 20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise Erzan ile Yörük’ün tutukluluk halinin devamına hükmedilmiş, duruşma 12 Ocak tarihine ertelenmişti.



