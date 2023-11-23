Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Arda Turan ile Seçil Erzan'ın mesajları ortaya çıktı

Fatih Terim başta olmak üzere birçok Galatasaraylı futbolcu ve iş insanını yüksek kazanç vaadiyle kandıran bankacı Seçil Erzan'ın yöntemi ve ünlü isimlerle yaptığı ikna görüşmeleri ortaya çıktı.

Futbol dünyasında şok etkisi yapan, aralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişinin 44 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilen davaya dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Fatih Terim'in Denizbank Levent Şube Müdürü, aynı zamanda kendisinin de bir dönem finsans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı geçiyor.

18 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 'Galatasaray'ın bankacısı' olarak nam salan Erzan'ın dolandırıcılık sarmalını yazdı.

Arda Turan'ın Seçil Erzan ile yaptığı görüşmenin ses kayıtlarını aktaran Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

'FATİH HOCA KÂRDAYDI'

Görüşme kaydı şöyle:

Turan: Sana dünya para getirdim Seçil, servetim sendeydi. Bu parayı birine aldıysan, onu söyle. Faize mi gitti?

Erzan: Yok, faize gitmedi.

Turan: İnsanlar beni arıyor. Zor durumdayım. Toplam kaç kişi var Seçil? 100 kişi mi? Var mı kayıtları?

Erzan: Hepsi… 21-22

Turan: Bak, söyleyeceklerimi iyi dinle... Savcılık işini de polis işini de tutuyoruz. Kimseyi bir yere göndermiyoruz. Doğruyu söyleyeceksin ki bankayla çözmeye çalışalım.

Erzan: Maksimum 25 kişi olsun. O kadar bile yok.

Turan: 25 kişiyse oturulur konuşulur. Zararımızı biliyor musun?

Erzan: Zararda olanları biliyorum.

Turan: Fatih hoca karda mı?

Erzan: Normal şartlarda kardaydı.

Turan: Bu işe niye girdin? Bizi niye çektin buraya? Fon yalan mıydı?

Erzan: Başta kendi kendime bir şeyler kurmaya çalıştım, ilerlemedi.

Turan: Bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı?

Erzan: Sekiz buçukta Hakan Ateş'le (Denizbank Genel Müdürü) mi buluşacaksınız?

Turan: Ben, Emre Belözoğlu, Fatih hoca. Sen listeyi vermezsen, adamlar mağduriyeti kabul etmezse herkes savcılığa gidecek. Bir saat sonra tutuklanırsın.

Turan: En çok mağdur benim.

Erzan: Tabi, en çok sen girdin çıktın.

Turan: Ya Seçilcim, arsamı sattırdın sen bana. Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne dicem Seçil?

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NE OLMUŞTU?

Süreç, 2021 yılında borsada batan ve çıkış yolu arayan Seçil Erzan'ın Denizbank bünyesine yüksek kazanç sağlayan bir fon kurulduğunu söyleyerek Fatih Terim'den 300 bin dolar para almasıyla başladı.

Fatih Terim'in adının referans olması, Erzan için Terim'in kızı ve damadı, çeşitli iş insanları ve Galatasaraylı futbolculardan da para almayı kolaylaştırdı.

Dolandırdığı kişilere zaman zaman sahte evraklar, banka çalışanı başka kişilere imzalattırılan dekontlar veren Erzan'ın tezgahı ise Nisan 2023'te yüksek kazanç sağlama vaadiyle paralarını aldığı kişilere ödeme yapamayınca ortaya çıktı.

Erzan, "Bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için hatalar ettim. Çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vaat ettiğim parayı alamadıklarından beni sıkıştırdı. Benden zorla senet alanlar var. Zengin ettiğim insanlar da olmuştur. Bu aşamada kendime çok zarar verdim" dedi.