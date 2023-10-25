Futbolda dolandırıcılık soruşturması: Banka müdürünün 216 yıla kadar hapsi istendi

Aralarında tanınmış futbolcuların da olduğu 'Fatih Terim Fonu' adıyla yapılan dolandırıcılık davasında savcılık, banka müdürü Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsini istedi.

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında spor dünyasının tanınmış isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı.

Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istendi.

ZİMMET SUÇUNDAN TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan ile bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan ve beraberindeki 3 kişi, yüksek kar payı vaadi ile çok sayıda kişiden para toplamakla suçlanmıştı. BDDK raporuna göre toplanan para 44 milyon dolar seviyesinde. Bankaların verdiği faizden daha yüksek bir getiri elde etme amacı ile Erzan'a para veren isimler arasında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı gibi isimler yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında geçen cuma bir takipsizlik kararı verdi. Alınan kararda, Seçil Erzan'ın yanı sıra çalıştığı bankanın 9 üst düzey yöneticisi için de 'bankacılık zimmeti' yönünden takipsizlik kararı verildi.