Futbolda yeni bir dönem başlıyor: Mavi kart

IFAB, 1970 yılında sarı ve kırmızı kartların uygulamaya konmasından bu yana en büyük disiplin değişikliği olan yeni kartın uygulamaya konulmasını kabul etti.

Hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazlar için uygulanacak yeni ‘mavi kart’ kuralı için çalışmalar tamamlandı. Kurala göre mavi kart gören futbolcular 10 dakika saha kenarında bekleyecek.

Telegraph'ın haberine göre, IFAB, devrim niteliğindeki kural değişikliğini yarın açıklayacak, ancak bu değişiklik üst seviye liglerde hemen uygulanmayacak.

Bir mavi kart ve bir sarı kart gören veya iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görecek.

Kuralın ilk olarak FA Cup'ta denenmesi bekleniyor.