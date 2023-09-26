Gabon'da 2 eski bakan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı
Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından yolsuzluk soruşturmaları kapsamında eski Petrol Bakanı Vincent de Paul Massassa ve eski Bayındırlık Bakanı Leon Armel Bounda Balondzi tutuklandı.
Gabon'da 30 Ağustos darbesinin ardından, eski yönetimdeki isimlere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 2 eski bakan tutuklandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, eski bakanlar Massassa ve Balondzi, zimmete para geçirmek ve kara para aklama suçlamasıyla başkent Librevil'deki savcılıkta ifade verdi.
Eski iki bakan daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gabon'da askeri darbeyle iktidara gelen General Brice Oligui Nguema, eski dönemde yapılan yolsuzluklara karşı mücadele başlatacağı açıklamıştı.
Yolsuzlukla mücadele kapsamında, geçen hafta aralarında devrik lider Ali Bongo'nun oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.
30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi" (CTRI) isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.
CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.
General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.
Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.
Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.
Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.