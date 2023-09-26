Gabon'da 2 eski bakan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı

Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından yolsuzluk soruşturmaları kapsamında eski Petrol Bakanı Vincent de Paul Massassa ve eski Bayındırlık Bakanı Leon Armel Bounda Balondzi tutuklandı.

Dünya 26.09.2023 15:39 Giriş: 26.09.2023 15:39

Güncelleme: 26.09.2023 15:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA