Gabon'da darbenin ardından geçiş hükümeti kuruldu

Gabon'da 30 Ağustos'ta yapılan darbenin ardından 26 üyeli geçiş hükümetini kuruldu. 'Başbakan' olarak Raymond Ndong Sima atanırken, hükümette Ali Bongo hükümetinden bazı isimler de yer aldı.

Dünya 10.09.2023 09:18 Giriş: 10.09.2023 09:18

Güncelleme: 10.09.2023 09:22 Kaynak: AA

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General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül'de "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti