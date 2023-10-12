Gabon'da devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun eşi Sylvia Bongo tutuklandı

Gabon'da 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen darbe sonrası alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın eşi Sylvia Bongo Ondimba Valentin, "zimmetine para geçirme ve kara para aklama" suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Gabon'da askeri darbeyle 30 Ağustos'ta görevden el çektirilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın eşi Sylvia Bongo Ondimba Valentin, "zimmetine para geçirme ve kara para aklama" iddiasıyla tutuklandı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Librevil'de hakim karşısına çıkan Sylvia Bongo'nun, "zimmetine para geçirme ve kara para aklama" suçlamaları nedeniyle Librevil Merkez Hapishanesinde tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Gabon'da askeri darbeyle iktidara gelen General Brice Oligui Nguema, eski dönemde yapılan yolsuzluklara karşı mücadele başlatacağı açıklamıştı.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında, aralarında Ali Bongo'nun oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı.

GABON'DAKİ DARBE

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

CTRI isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.