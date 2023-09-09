Gabon'da geçiş hükümeti lideri: Seçimler iki yıl içinde yapılmalı

Gabon'da gerçekleştirilen darbenin ardından "geçiş hükümeti cumhurbaşkanı" sıfatıyla ülke yönetimine atanan Raymond Ndong Sima, seçimlerin 2 yıl içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Gabon'da 30 Ağustos'ta yönetime el koyan Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) isimli cunta tarafından "geçiş hükümeti cumhurbaşkanı" olarak atanan Raymond Ndong Sima, seçimlerin 2 yıl içinde yapılması gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Sima, iki gün önce serbest bırakılan devrik lider Ali Bongo'nun ise şu an yargılanmayacağını söyledi.

Devlet Başkanı Ali Bongo'yu deviren cunta, 'özgür ve adil bir seçim' sözü vermiş ancak bir takvim belirlememişti. Cuntanın "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atandığı Raymond Ndong Sima, BBC'nin Newshour programında yaptığı açıklamada "Yayınladığım bir belgede bunun iki yıl içinde yapılması gerektiğini söyledim" dedi. Sima, gelecek günlerde bir takvime karar verileceğini dile getirdi.

Gabon'un önceki rejimden uzaklaşmasının zaman alacağını belirten Sima "50 yılı aşkın bir süredir hüküm süren bir ailenin siyasi etkisini bir günde sona erdiremezsiniz çünkü dolaylı ve doğrudan etkileri vardır" dedi.

Sima, 2012-2014 yıllarında Ali Bongo yönetiminde başbakan olarak görev yapmış ancak Bongo ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu görevinden uzaklaştırılmıştı.