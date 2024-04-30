Gabonlu Dina'nın davası ertelendi

Filyos Çayı'nda şüpheli şekilde ölü bulunan öğrenci Gabonlu Dina'nın davası 5 Ağustos’a ertelendi. Sanık Acar'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

Üniversite okumaya gittiği Karabük'te erkek ve ırkçı şiddete maruz kalan, şehirdeki Filyos Çayı'nda ölü bedeni bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (Dina) davası, dün Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada söz alan Dina'nın annesi, "Adaletin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Şikâyetimiz devam ediyor. Gabon'dan Türkiye'ye adalet bulmaya geldik" dedi.

Dina'nın avukatı Gülyeter Aktepe, şu ifadeleri kullandı: "Esasa etkili en önemli delillerden biri Filyos çayı keşfi olacaktır. Mevsim değişikliği riski de gözetilerek keşif gününün bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Rasathaneye tekrar müzekkere yazılsın. Dosyada eksiklikler var. Sanığın tali yolda geçirdiği sürenin suçu işlemeye yeterli olduğu keşifte görülecek. Dina'nın ayağı kayarak düşmediği anlaşılacak. Sanığın beyanları çelişkili. Sanığın hastanede durmayıp seyre devam ediyor. Dina'nın aramalar yaptığının söylüyor ama kayıtlarda çıkmıyor. Kendi yaptığını iddia ettiği aramalar HTS kayıtlarında yok. Sanık kamera kayıtları çıkınca ifadesini değiştirdi. Kuvvetli şüphe devam ediyor. Dinlenmeyen tanıklar vardır, tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bizim için Filyos çayı kenarında yapılacak keşif yeterli değil. Dina'nın telefonunun bulunduğu Han apartmanında keşif yapılmalıdır."

Sanık Dursun Acar ise tahliyesini istedi. Mahkeme, Dina’nın avukatlarının tanık dinletme taleplerini reddederken, davanın 5 Ağustos’a ertelenmesine ve Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.