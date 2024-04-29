Gabonlu Dina'nın duruşması başladı: Tutuklu tek sanık Dursun Acar savunma yapacak

Karabük'e üniversite okumaya gelen, şehirdeki Filyos Çayı'nda şüpheli bir biçimde ölü bulunan Gabonlu Dina'nın (Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga) davası Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın tutuklu tek sanığı Dursun Acar, duruşmada savunma verecek.

Üniversite okumaya gittiği Karabük'te erkek ve ırkçı şiddete maruz kalan, şehirdeki Filyos Çayı'nda ölü bedeni bulunan Dina'nın davası, planlandığı saatten daha ileri bir saatte Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Dosyada tek sanık tutuklu bulunan Dursun Acar, savunma verecek.

Ayrıca maktulün annesi ve babası da davanın görüleceği duruşma salonuna geldiği belirtildi.

Karabük'te yaşayan göçmen öğrenciler de davanın görüldüğü adalet sarayına geldi.

Basın mensuplarının, milletvekillerinin ve bazı kişilerin duruşma salonuna alınmasında sorun yaşanırken, Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma da salondaki yerini aldı.

Gerçek Gündem'den Egemen Isar'ın aktardığına göre, Avouma biraz daha öğrencinin salona alınmasını talep ederken, mahkeme heyeti başkanı sadece bir öğrencinin alınabileceğini iletti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle Dursun Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismar' suçlamasından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede; Dina'nın, Dursun Acar’ın (55) otomobilinden cinsel saldırı sonucu kaçtığı, Acar’ın ısrarlı takibi sonucu genç kızın dereye düştüğü belirtildi.

Telefonunda siyahi kadınların fotoğrafları çıkan Acar'ın ifadelerinde, siyahi kadınlardan hoşlandığını söylediğinin belirtildiği iddianamede, Acar hakkında 'kendini savunamayacak durumda olan kişiyi suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

AVUKATLARIN TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan Dina'nın annesi, "Adaletin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Şikayetimiz devam ediyor. Gabon'dan Türkiye'ye adalet bulmaya geldik. Bunun gereği gibi karar verilmesini istiyoruz. Çocuğumuz için sürekli gidip geliyoruz sonuçsuz dönüyoruz ülkemize. Artık adalet istiyoruz" dedi.

Dina'nın babası ise "Kızım Karabük'te öldürüldü. Adaletin gerçekleşmesini bekliyoruz. Geliyoruz gidiyoruz gelişme sağlayamıyoruz. Sanık hala tutuklu mahkemeniz kararınca. Dina o binada bodrum katına indi. Orda birtakım şahıslar tarafından zorla kapatıldı. Oradan koşarak çıktı. Hastaneye gitmek istiyor. Bindiği arabadan inip kaçıyor. Sanık onu aramaya dönüyor. Dina'nın ölü bulunduğu yere gidiyor. Sanığın olay yerinde olduğu çok açık. Kızımı okumaya gönderdim, tabutla geri aldım. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Adaleti istiyorum" sözlerini sarf etti.

Maktulün avukatları, "Beyanların zapta geçişi eksik ve zor oluyor. Sözlerimiz bölünüyor. Adil yargılanma hakkımız ihlal ediliyor. Duruşmanın SEGBİS kaydına alınıp dökümünün yapılmasını talep ediyoruz" talebinde bulundu ve talepleri mahkemece reddedildi.

"DİNA'NIN TELEFONUNUN BULUNDUĞU BODRUMDA KEŞİF YAPILMALI"

Talepleri sonrası sözlerine devam eden Dina'nın avukatı Gülyeter Aktepe, şu ifadeleri kullandı:

"Esasa etkili en önemli delillerden biri Filyos çayı keşfi olacaktır. Mevsim değişikliği riski de gözetilerek keşif gününün bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Rasathaneye tekrar müzekkere yazılsın. Dosyada önemli eksiklikler var. Sanığın tali yolda geçirdiği sürenin suçu işlemeye yeterli olduğu keşifte görülecek. Dina'nın ayağı kayarak düşmediği anlaşılacak. Sanığın beyanlarında çelişkiler var. Sanığın hastanede durmayıp seyre devam ediyor. Dina'nın aramalar yaptığının söylüyor ama kayıtlarda çıkmıyor. Kendi yaptığını iddia ettiği aramalar HTS kayıtlarında yok. Sanık kamera kayıtları çıkınca ifadesini değiştirdi. Kuvvetli şüphe devam ediyor. Dinlenmeyen tanıklar vardır, tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bizim için Filyos çayı kenarında yapılacak keşif yeterli değil. Dina'nın telefonunun bulunduğu Han apartmanı bodrumunda keşif yapılmalıdır. Filyos çayından önceki sürecin anlaşılması gerekir."

Avukatlar, Dina'nın telefonundan çıkan ses kayıtlarında belirttiği kendisini taciz eden PTT çalışanlarının da dava dosyasına alınmasını talep ediyor.

Ayrıca avukatlar bir görgü tanığının da olması sebebiyle, Dina'nın Dursun Acar'ın arabasına binmeden önce kaldığı, arbede yaşadığı ve çığlık atarak bir hışımla çıktığı evin bodrum katında yaşananlar için de bir araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor. Avukatlar bununla birlikte Filyos Çayı için de bir araştırma yapılması gerektiğini aktarırken ve tüm bu yaşananlarla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesini istiyor.