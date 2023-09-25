"Gadot'yu Bekler-ken" 27 Ekim'de prömiyer yapıyor

HedoneArt, Nobel ödüllü Samuel Beckett'in unutulmaz eseri "Godot'yu Beklerken"i, uyarlama metin olarak "Godot'yu Bekler-ken" adıyla tekrar seyircisiyle buluşturmak için kollarını sıvadı.

Oyunun yönetmeni Burak Han Keyif tarafından uyarlanıp yönetilecek metin, Beckett'in Fransızca ve İngilizce metninden yola çıkarak postyapısalcı bir yaklaşımla, Dekonstrüksiyon (yapısöküm) yöntemiyle sahnelenecek.

Oyuncu kadrosunda ise Umut Karadağ ve Kanbolat Görkem Arslan bulunuyor.

Godot’yu Bekler-ken oyununun prömiyeri 27 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30'da House Of Performance (H.O.P) sahnesinde gerçekleşecek. Oyunun biletleri, biletix, biletinial ve tiyatrolar.com gibi tüm bilet satış noktalarından satışta!