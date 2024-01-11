Gaffar Okkan cinayeti davasında Hizbullah üyeliğinden yargılanan isim HÜDAPAR'ın adayı oldu

Hizbullah tarafından öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDAPAR'ın Bismil Belediye Başkanı adayı olarak duyuruldu.

HÜDAPAR, Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın ve 5 koruma polisinin öldürüldüğü suikast davasında Hizbullah üyeliği ile yargılanan Ali Bilmez’i Diyarbakır Bismil’de Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, 1990’lı yıllar ve 2000’li yılların başında domuz bağları, siyasi cinayetler ve faili meçhuller ile anılan Hizbullah’a yakınlığı ile bilinen HÜDAPAR Şanlıurfa’da düzenlediği ‘Aday Tanıtım Programı’nda, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Kahta, Ceylanpınar, Eğil ve Bismil belediye başkan duyurdu.

Programda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak HÜDAPAR Şanlıurfa eski İl Başkanı Emin Özaslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayı olarak ise Abdurrahman Özcan açıklandı.

HÜDAPAR Diyarbakır Bismil’de ise İlçe Belediye Başkan adayı olarak HÜDAPAR Bismil eski İlçe Başkanı Ali Bilmez’i aday gösterdi.

Partinin aday gösterdiği Bilmez’in ismi 5 polis memuru ile birlikte şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü A. Gaffar Okkan’a suikast iddianemesinde geçiyor.

Hizbullah tarafından öldürülen Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden tutuklu yargılanan Ali Bilmez hakkında 15 yıla kadar hapis itenmişti. İddianamede, Ali Bilmez hakkında TCK’nin 168/2. maddesi uyarınca 15’er yıl hapis cezası istenmişti. Okkan cinayeti sanıklarından Ali Bilmez mahkeme tarafından tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı.