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Galata Köprüsü'nde bir araç tramvay yoluna girdi, seferler durdu

Galata Köprüsü üzerinde bir araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güncel
  • 01.08.2023 16:49
  • Giriş: 01.08.2023 16:49
  • Güncelleme: 01.08.2023 16:55
Kaynak: AA
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Galata Köprüsü'nde bir araç tramvay yoluna girdi, seferler durdu
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da Galata Köprüsü'nde bir araç tramvay yoluna girdi. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."

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