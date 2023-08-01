Galata Köprüsü'nde bir araç tramvay yoluna girdi, seferler durdu
Galata Köprüsü üzerinde bir araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
İstanbul'da Galata Köprüsü'nde bir araç tramvay yoluna girdi. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) August 1, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.