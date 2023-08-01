Galata Köprüsü'nde bir araç tramvay yoluna girdi, seferler durdu

Galata Köprüsü üzerinde bir araç tramvay yoluna girerek raylarda asılı kaldı. Olay sonrası tramvay seferlerinde aksamalar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Güncel 01.08.2023 16:49 Giriş: 01.08.2023 16:49

Güncelleme: 01.08.2023 16:55 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DHA