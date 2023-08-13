Galata Köprüsü, tek yönlü trafiğe kapatıldı

Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü, İBB'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı.

Olası büyük İstanbul depremi için binaları ve köprüleri güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü trafiğe kapatıldı.



Derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmalarının ilk aşamasının gerçekleştirileceği Karaköy-Eminönü istikameti beton bariyerler ve dubalarla saat 01.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.



İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

Her iki istikametteki bakım çalışmalarının 40 günde tamamlanarak köprünün yeniden çift yönlü olarak hizmet vermesi planlanıyor.



Çalışmalar süresince sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek.

Bakım çalışmalarıyla Galata Köprüsü'nün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması öngörülüyor.

İBB DUYURMUŞTU

Çalışmaların başlamasından önce açıklama yapan İBB, yurttaşlara gönderdiği SMS'te şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galata Köprüsü'nü olası İstanbul depremine karşı güçlendirmek ve kullanım ömrünü uzatmak için çalışmalara başladık.

2 etap halinde devam edecek projenin ilk etabında; 27.07.2023 Tarih ve UTK2023/29-69 sayılı UTK Kararı doğrultusunda, Eminönü istikameti 13 Ağustos Pazar günü saat 00.00 itibarıyla araç trafiğine kapalı olacaktır.

Eminönü istikametine gitmek için Tersane Caddesi - Atatürk Köprüsü - Unkapanı Köprülü Kavşağı - Ragıp Gümüşpala Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz."