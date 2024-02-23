Galata Kulesi bugün ziyarete kapandı

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle bugün itibarıyla bir ay süreyle ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Galata Kulesi'nin depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmalarına başlanıldı.

Çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyeceği belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.