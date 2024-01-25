Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
İstanbulspor, Sambissa'nın 28. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada skoru eşitlerken, ikinci yarıda 79. dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.
90+2'de Mauro Icardi penaltıdan attığı golle maç sonucunu belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 57 yaparak averaj farkıyla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.
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