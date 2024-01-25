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Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Spor
  • 25.01.2024 22:24
  • Giriş: 25.01.2024 22:24
  • Güncelleme: 25.01.2024 22:28
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı
AA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İstanbulspor, Sambissa'nın 28. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu 36. dakikada skoru eşitlerken, ikinci yarıda 79. dakikada frikikten kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.

90+2'de Mauro Icardi penaltıdan attığı golle maç sonucunu belirlemiş oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 57 yaparak averaj farkıyla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip ise 10 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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