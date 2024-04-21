Galatasaray: 4 - Pendikspor: 1
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.
Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pendikspor’u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ziyech’in pasında sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan’ın ortasında penaltı noktası sağ tarafında Kerem Demirbay'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada Köhn’ün sağ kanattan pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Mertens’in geriye pasında ceza yayı üzerinden Icardi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada sol kanatta rakibini geçen Barış Alper Yılmaz, sağına çekip ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
40. dakikada sol taraftan Ziyech’in kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Mauro Icardi'nin ceza sahasına girip verdiği pasta Barış Alper Yılmaz’ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
76. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz’ın ortasında arka direkte Icardi'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
77. dakikada ceza yayı üzerinden Berkan Kutlu’nun sol tarafa pasında Mertens, ceza sahası sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0
85. dakikada sağ kanattan Çekiçi’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alpaslan Öztürk, kafayla topu filelere gönderdi. 3-1
90+2. dakikada Köhn’ün pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, çıkardığı pasta Vinicius, ceza sahasına girip kaleci Erdem Canpolat’ın geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat köşeden topu çıkardı.
90+4. dakikada VAR’ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu penaltının tekrar edileceğini işaret etti.
90+6. dakikada yeniden beyaz noktanın başına geçen Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu. 4-1