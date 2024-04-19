Galatasaray 5 futbolcusu ile sözleşme uzattı

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.

Galatasaray Kulübü, 5 futbolcusu ile sözleşme uzattı.

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sözleşmeleri uzatılan kaptan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan katıldı.

Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, Galatasaray'a katkıları ve çabaları için 5 futbolcuya da teşekkür ederek, "Bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Tüm taraftarların bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan ve Barış Alper hakkında görüşlerini paylaşan Başkan Özbek, şunları kaydetti:

"Muslera, sadece sahadaki performansıyla değil efendiliğiyle de gönlümüzde taht kurdu. 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış ve bir gün bile mücadeleden kaçmamış en önemli liderlerden biri. Onu artık bizden birisi olarak görüyorum. Yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Bizi hiç ikiletmedi. Benim dileğim, futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi ve Galatasaray'ın içinde yer almaya devam etmesi. Abdülkerim, ilk transfer olduğu dönemde kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim. Biz ondan hiç şüphe etmedik. Sen de birçok kişiyi pişman ettin. Önünde başarılarla dolu yıllar olduğuna inanıyorum. Torreira, takımımızın enerji küpü ve orta sahanın dinamosu. Başarılarımızda büyük katkısı var. Onun oynadığı maçlarda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz. Torreira'ya güveniyoruz ve hep böyle devam etmesini diliyoruz. Kaan Ayhan ise her zaman göreve hazır. Aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz. Bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdi. Barış Alper ise Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden birini yazmaya devam eden birisi. Çocuklar sokakta gol atınca 'Barış Alper' diye bağırmaya başladılar. Azminden en ufak bir parça bile kaybetmemesini istiyorum."

Beş futbolcunun da yerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Erden Timur ise "Performanslarından çok öte aslan gibi kalpleri olan özel insanlar. Asıl önemlisi dostlukları olacak. Duygusal tarafı bambaşka. Geçen sene yaptığım toplantıda onlara, 'Benim buradaki misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak.' demiştim. Geçen sezon o hayale kavuştuk. İnşallah bu sezon da kavuşacağız." şeklinde görüş belirtti.