Galatasaray, 90+1'de Icardi'yle avantajı kaptı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyet gollerini 19. dakikada Kerem Demirbay, 60. dakikada Dries Mertens ile 90+1.dakikada Mauro Icardi kaydetti. Sparta Prag'ın gollerini 47. dakikada Preciado ve 65. dakikada Kuchta attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray tur için rövanş öncesi avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, bir üst tura yükselecek.

NELSSON VE RYNES RÖVANŞ MAÇINDA YOK

62. dakikada Galatasaray'da Victor Nelsson bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. 80. dakikada Sparta Prag'da Rynes, yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. İkinci oyuncu da mücadelenin rövanşında mücadele edemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.