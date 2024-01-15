Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber

Bir süredir sakatlık yaşayan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi'nin sahalara döneceği maç merak konusu. Daha önce Trabzonspor maçında formasına kavuşacağı öngörülen Mauro Icardi'de planlar tutmadı.

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Mauro Icardi'nin bir süre formasından uzak kalacağını bildirmişti.

Sakatlığın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirme sonrası Icardi'nin maske ile sahaya çıkabileceği vurgulanmıştı.

Fenerbahçe derbisinin ardından ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyordu.

Ancak Sabah'ın haberine göre Arjantinli yıldız forvetin Trabzonspor maçında oynaması zor.

Deneyimli golcünün ağrılarının devam ettiği ve büyük ihtimalle derbiyi kaçıracağı belirtildi.

Galatasaray 21 Ocak tarihindeki Trabzonspor maçının ardından 25 Ocak'ta iç sahada İstanbulspor, 29 Ocak'ta ise yine İstanbul'da Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Mauro Icardi'nin İstanbulspor veya Gaziantep FK maçıyla sahalara dönmesi olası.

Bu sezon toplam 27 maça çıkan deneyimli forvet 17 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.