Galatasaray, aleyhine karar çıkan pozisyonları paylaştı: Bu böyle devam etmeyecek

Galatasaray, resmi X (Twitter) hesabından dün akşam Kayserispor ile oynadıkları maçta aleyhlerine karar verilen tartışmalı pozisyonları paylaştı. Mesajın sonunda büyük harflerle "Bu böyle devam etmeyecek!" yazıldı.

Galatasaray, dün akşam kendi sahasında Kayserispor ile oynadığı maçı 86. dakikada Mertens'in kaydettiği golle 2-1 kazandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından maçtaki tartışmalı pozisyonlar paylaşılırken "Bu böyle devam etmeyecek!" yazıldı.

Maçta 28. dakikada Mertens'in verilmeyen golünün paylaşıldığı mesajda pozisyon için "Şampiyonluk mücadelesinde geriye düşmemiz için alyehimize kasıtlı olarak yapılmış bariz hatalardan birisi daha" denildi.

Abdülkerim Bardakçı'nın penaltıya sebep olduğu pozisyon ise "Bu pozisyondan 10 kat daha net olan penaltıların söz konusu rakibimiz olunca es geçilmesi..." notuyla paylaşıldı.