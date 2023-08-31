Galatasaray altyapısında torpil iddiası: Ayhan Akman canlı yayında aradı

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Galatasaray altyapısında Ayhan Akman’ın çocuklarının kayırıldığını iddia etti. Bunun üzerine Akman, Karakullukçu’yu canlı yayında aradı. Karakullukçu, Akman ile program sonrası yaptığı görüşmede saygısızlık yaşanmadığını ifade etti.

Galatasaray’da Hamza Akman’ın ilk 11’de oynaması için U19 takımının taktik değiştirdiğini iddia eden futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, canlı yayında Hamza Akman’ın babası ve sarı kırmızılı takımın Futbol Direktörü Ayhan Akman tarafından arandı.

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, Galatasaray alt yapısında oynayan Ayhan Akman’ın çocukları Hamza Yiğit Akman ve Efe Akman’ın kayırıldığını öne sürdü.

Karakullukçu, Hamza Akman’ın ilk 11 başlaması için taktiğin değiştirildiğini iddia etti ve Galatasaray U19 takımının o maçta yenildiğini söyledi.

Karakullukçu , “Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı U19 finaline Hamza Akman, ilk 11’de çıksın diye 4-6-0 çıktı. Açın maçı izleyin. Hamza Akman oynasın diye forvetsiz çıktı Galatasaray. Yenildi Başakşehir’e. Altyapıda ayrıcalıklı futbolcu olmaz! Hamza’yı da seviyorum” dedi.

YAYINDAN SONRA KONUŞTULAR

Bu iddialar sonrası Ayhan Akman, Karakullukçu’yu canlı yayın yaptığı sırada aradı. Eski futbolcu, Karakullukçu’ya yayını bitirdikten sonra kendisini aramasını söyledi.

Karakullukçu, bugün sosyal medya hesabından Akman ile yaptığı görüşmeye dair bilgi verdi. Akman ile konuşmasında “en ufak bir saygısızlık” yaşanmadığını ifade eden Karakullukçu, “Ayhan hoca, altyapıdaki oyuncuların A takım kampına götürülmesi için çalıştığından bahsetti, detayları anlattı, konuyla ilgili en fazla söylediği şey üzüldüğü ve kırıldığı oldu. Kimsenin hakkını yedirmek istemem, aramasının yayına denk gelmesi talihsizlik, onun dışında sorun yok” dedi.