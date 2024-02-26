Galatasaray, Antalya karşısında zirveyi bırakmadı: 2-1

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Galatasaray kendi evinde Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yendi

üper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 12. dakikadada ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Müsabakada sarı-kırmızılı takımın 38. dakikada Carlos Vinicius ile bulduğu bir gol faul gerekçesi ile iptal edildi. Öte yandan Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 58. dakikada bir penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti ve zirveyi Fenerbahçe'den geri aldı. Ligde 8. yenilgisini alan Antalyaspor 35 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesinde mücadele edecek. Antalyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.