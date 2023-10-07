Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 2 golle kazandı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yendi.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Sanchez ve 86'ncı dakikada Icardi kaydetti.
2'nci dakikada Sacha Boey'in savunma arkasına attığı uzun pasta topu önünde bulan İcardi'nin sert vuruşu üstten auta çıktı.
34'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu’nun kale çizgisinden çevirdiği topa kaleci Helton dokunurken, oluşan karambolde topu Antalyaspor savunması son anda uzaklaştırdı.
37'nci dakikada Jehekel’in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek’in yerden sert şutunu kaleci Muslera yatarak kontrol etti.
42'nci dakikada Zaha'nın son çizgiden verdiği pasta Kerem Aktrürkoğlu'nun vuruşunu Antalyaspor savunması çizgiden çıkartarak kornere gönderdi.
İlk yarı golsüz sona erdi.
47'nci dakikada Tete'nin ceza alanı altıpas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşunu Antalyaspor kalecisi Helton Leite kornere çeldi.
50'nci dakikada Boey'in sağ kanattan ceza alanı içerisine ortasına Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.
57'nci dakikada ceza alanı yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşta Icardi'nin sert vuruşu baraja çarparak kornere çıktı.
58'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşuna arka direkte Davinson Sanchez müdahale ederek topu filelere yolladı: 0-1.
70'inci dakikada Mertens’in ceza alanı sağ çaprazından sert vuruşunu kaleci Helton Leite kornere çeldi.
73'üncü dakikada Erdal Rakip’in uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jehezkel’in aşırtma vuruşu yandan auta çıktı.
77'nci dakikada Antalyaspor'da Safuri’nin ceza alanı içinden arka direğe doğru yaptığı otaya müsait pozisyonda bulunan Assombalonga’nın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.
86'ncı dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in savunma arkasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan İcardi'nin sol ayağıyla çaprazdan üst ağlara doğru sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.
Mücadele Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.