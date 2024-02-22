Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 sınavında

Spor Servisi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.