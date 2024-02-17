Galatasaray Avrupa’da da firesiz

Spor Servisi

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, geçen gün oynanan Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında, Çekya ekibi Sparta Prag’ı taraftarlarının önünde 3-2’lik skorla geçerek avantajı cebine koydu. Galatasaray’ın gollerini Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi kaydetti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Taraftara teşekkür eden Buruk, “Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız ise çok kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Muslera harika bir gün yaşattı” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetin yanı sıra Avrupa Arenasındaki 314'üncü maçına çıkmış oldu. Galatasaray, 1999 -2000 sezonunda o dönemki adı ile UEFA Kupasını kazanmıştı. Aslan yeni adı ve formatı ile oynanan UEFA Avrupa Ligi’nde ise en son 2021 – 2022 sezonunda mücadele etti. O dönem teknik direktörü Fatih Terim olan Cimbom; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova’lı gruptan lider çıktı, son 16 turunda ise yeni hocası Domenec Torrent ile İspanyol Devi Barcelona’ya elendi. Cimbom’un tüm Avrupa karnesi ise şöyle: Galatasaray, bütün kulvarlarda oynadığı 314 müsabakada 112 galibiyet, 84 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.