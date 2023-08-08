Galatasaray Avrupa’da yine galibiyet için sahada

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri 2. turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i eleyerek 3. eleme turuna geçen Galatasaray'ın bugünkü rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana.

Yunis ALAÇAM

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 305. kez sahne alacak. Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

ZANİOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Galatasaray'da takıma yeni katılan Mauro Icardi ile sakatlıklarını atlatan Lucas Torreira ile Wilfried Zaha ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Olimpija Ljubljana maçında forma giyebilecek.