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Galatasaray, Bayern Münih'li oyuncunun transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Spor
  • 15.09.2023 00:05
  • Giriş: 15.09.2023 00:05
  • Güncelleme: 15.09.2023 00:12
Kaynak: DHA
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Galatasaray, Bayern Münih'li oyuncunun transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray Bayern Munih'in genç oyuncusu Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Futbola Heidenheim altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Bayern Münih'in alt yaş gruplarında forma giydi.

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