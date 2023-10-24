Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray Bayern Münih ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok sporsever müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

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Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında Galatasaray ile Bayern Münih maçında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde... Galatasaray Bayern Münih maçı hangi kanalda? Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu maçı Exxen platformundan ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu maçlarında ilan edilen fikstür tarihi 24 Ekim Salı 2023 saat 19.45 şeklinde. Galatasaray Bayern Münih canlı izle Galatasaray Bayern Münih maçını Exxen.com adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Bayern Münih maçını yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır. Galatasaray Şampiyonlar Ligi Grup maçları fikstürü 24 Ekim - 19.45 Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park) 8 Kasım - 23.00 Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena) 29 Kasım - 20.45 Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park) 12 Aralık - 23.00 Copenhagen - Galatasaray (Parken)