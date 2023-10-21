Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’de bu hafta Galatasaray Beşiktaş ile karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşıyor. Birçok insan müsabakanın hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

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Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor. Maç pek çok sporsever için ilgiyle bekleniyor. Peki Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar haberimizde: Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? RAMS Park'ta yapılacak Galatasaray Beşiktaş maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş Maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig’de ilan edilen fikstür tarihi 21 Ekim 2023 saat 19.00 şeklinde. Maçı yönetecek hakemler, maç günü beklenen hava durumu ve takımların hangi ilk on birler ile sahaya çıkacaklarını günün ilerleyen saatlerinde ilan edildikçe gazetemizin internet sayfasında yer alacaktır. Galatasaray Beşiktaş Maçı Muhtemel 11'ler Galatasaray Beşiktaş maçında iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'leri şu şekilde; Galatasaray: Muslera, Boey-Sanchez, Abdülkerim-Angelino, Torreira-Ndombele, Barış-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi

Muslera, Boey-Sanchez, Abdülkerim-Angelino, Torreira-Ndombele, Barış-Kerem Aktürkoğlu-Zaha, Icardi Beşiktaş: Mert, Onur-Amertey-Colley-Masuaku, Amir-Gedson, Rashica-Chamberlain-Cenk, Aboubakar