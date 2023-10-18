Galatasaray-Beşiktaş maçında deplasman seyircisi yasağı kalktı

İstanbul Valiliği, cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçında deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yerini alabileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.