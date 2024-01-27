Galatasaray'da Boey'in yerine 3 alternatif

Galatasaray'ın, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yerine 3 futbolcuyu alternatif olarak belirlediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Bayern Münih'e transfer oldu. Angelino ve Boey'in gidişiyle hem sağ bek hem sol bek arayışına giren sarı-kırmızılı ekibin Boey yerine 3 futbolcuyu düşündüğü öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan habere göre listenin ilk sırasında Roma’dan Zeki Çelik bulunuyor.

Galatasaray ikinci ihtimal olarak ise Başakşehir’de kiralık oynayan eski futbolcusu Dubois’i geri çağırmayı planlıyor.

Üçüncü seçenek ise Beoy'nin geldiği takım olan Rennes'in şu anki sağ beki Lorenz Assignon.

Galatasaray, ara transfer penceresi kapanmadan bir oyuncuyla anlaşmayı hedefliyor.