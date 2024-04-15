Galatasaray'da divan kurulu toplanacak
Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Kaynak: AA
Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.